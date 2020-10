Non benissimo la prima da juventino in Nazionale per Federico Chiesa. L'attaccante, preso per 60 milioni dalla Fiorentina tra prestito, riscatto e bonus, non ha brillato in maglia azzurra nello 0-0 di ieri contro la Polonia. Schierato dal ct Mancini come esterno d'attacco a destra nel tridente con Belotti e Pellegrini, per La Gazzetta è stato addirittura il peggiore in campo. Vediamo i voti e i giudizi dei principali quotidiani sportivi sulla prestazione di Chiesa.



5 - La Gazzetta dello Sport: "Da tempo non si vede il Chiesa incontenibile, verticale, che incrociava verso la porta in dribbling. Ora è macchinoso. Vive un momento così e la prima azzurra da juventino è da rivedere. Deve parlare con se stesso".



5,5 - Corriere dello Sport: "Il neojuventino si divora l'occasione più limpida in avvio, alzando la mira a due passi da Fabianski. Quando alza la testa, indovina il cross e serve un bel pallone per il colpo di testa di Emerson".



5,5 - Tuttosport: "A volte, anzi spesso, sembra vittima di una generosità eccessiva che lo manda fuori giri sia nelle intenzioni che nel risultato, come quando sbaglia l'impatto a due metri dal gol sul traversone delizioso di Belotti. Alterna giocate buone a errori di imprecisione che un campione assoluto non deve commettere."