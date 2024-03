La Polonia si gioca l'Europeo e il commissario tecnico Michal Probierz ha scelto la lista dei convocati per i playoff di qualificazione a EURO 2024, con tanta Serie A scelta per l'occasione. Ben otto i giocatori provenienti dal massimo campionato italiano nella lista del ct polacco. Per la Juventus c'è Szczesny, ma non Milik.LA LISTA COMPLETAPortieri: Bulka, Skorupski (Bologna), Szczesny (Juventus).Difensori: Bednarek, Bereszynski (Empoli), Bochniewicz, Cash, Dawidowicz (Hellas Verona), Kiwior, Puchacz, Salamon, Walukiewicz (Empoli).Centrocampisti: Frankowski, Grosicki, Marczuk, Moder, Piotrowski, Romanczuk, Slisz, S. Szymanski, D. Szymanski, Zalewski (Roma), Zielinski (Napoli).Attaccanti: Buksa, Lewandowski, Piatek, Swiderski (Hellas Verona).