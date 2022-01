La Polonia starebbe pensando a Fabio Cannavaro come nuovo c.t. Lo riferisce la Gazzetta dello Sport. Lo stesso ex Juve aveva riferito di essere in attesa: "Aspetto l’opportunità giusta che mi permetta di mettere in pratica le mie idee e sfruttare il mio bagaglio di conoscenze. Il mio obiettivo, come quello degli altri allenatori, è vincere. Ma cerco anche di lasciare qualcosa ai miei giocatori. I trofei fanno la differenza, ma il bagaglio tecnico che trasmetti ai giocatori ti gratifica di più".