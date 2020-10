Wojcech Szczesny è nella lista dei convocati del ct della Polonia Jerzy Brzeczek per le gare contro Ucraina, Italia e Olanda, in programma tra il 13 e il 17 novembre per la Nations League 2020. Oltre al portiere della Juventus, gli altri giocatori della Serie A sono Dragowski della Fiorentina, Skorupski del Bologna, Glik del Benevento, Reca del Crotone, Walukiewicz del Cagliari, Linetty del Torino, Zielinski e Milik del Napoli.



