Ne ha parlato La Gazzetta dello Sport questa mattina: per gli amanti del calcio e delle serie tv, è in arrivo 'El Presidente', la storia del Fifa Gate. Un po' Narcos, ma anche scene divertenti e riflessive. Regia e sceneggiatura sono state affidate ad Armando Bo (Oscar per Birdman), che racconta: "

Non c’erano altri modi di raccontare questa storia non sarebbe stata così interessante se non avessimo usato l’ironia. L’intenzione non era una serie sul calcio, per quello è meglio vedersi una partita di Champions League, ma sul business del calcio. El Presidente è il fuori dal campo, il suo scopo far capire cosa c’era dietro: una mafia di cui non si era parlato prima. E quel che mi ha intrigato di più è stato raccontare una storia che comincia in un paesino del Cile per diventare un fatto enorme".