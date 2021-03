Arrivato in punta di piedi Matteo Politano sta pian piano conquistando i tifosi del Napoli a suon di gol, assist e giocate importanti. Inizia così l'approfondimento di calciomercato.com su Politano, che prosegue così: "Con questo rendimento Politano non può passare facilmente inosservato. Il sogno dell'esterno scuola Roma è quello di strappare il pass per i prossimi Europei, come sottolineato dal suo procuratore, Davide Lippi: "È molto legato alla maglia azzurra e il fatto di non essere convocato lo fa soffrire molto. Non in modo pretestuoso ma perché è determinato e perché gli piacerebbe tornare a far parte di un gruppo che sente per appartenenza. Spero che venga tenuto conto del fatto che sta giocando con grande continuità". Ora tocca a Mancini: perché oggi dovrebbero essere preferiti giocatori come Bernardeschi o Grifo?".