L'attaccante delMatteoha parlato a SkySport dopo la vittoria contro il Braga. Le sue parole:"Oggi volevamo questo: il passaggio del turno, non prendere gol e tornare alla vittoria dopo 3 sconfitte. Oggi è stato fondamentale tutto quanto, si chiude un ciclo di partite toste. Da quando è arrivato il mister abbiamo affrontato tutte partite difficili e importanti, non tutte purtroppo sono andate bene. Però secondo me, risultati a parte, le prestazioni ci sono state anche se a tratti siamo andati in difficoltà. Oggi contava vincere e passare il turno".