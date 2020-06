3









Matteo Politano è tornato sull'episodio conseguente al calcio di rigore realizzato durante la finale di Coppa Italia, tra Juventus e Napoli. Il calciatore dei partenopei, dopo aver segnato il tiro dagli undici metri, ha zittito a gesti la panchina della Juventus, colpevole di aver troppo chiacchierato prima della conclusione. Così, la reazione di Politano ha fatto discutere nel dibattito successivo alla partita. Oggi, a Radio Kiss Kiss, l'ex Inter ha voluto fare ammenda, accusandosi di quanto fatto e rivelando di aver già chiesto scusa alla Juve, poco dopo il gesto incriminato.



LE SUE PAROLE - "​l mio gesto dopo il rigore segnato in Coppa? Non ho fatto un bel gesto e dopo sono andato a chiedere scusa alla panchina della Juventus. Sono cose che non si dovrebbero fare".