Le parole di Politano alla Rai:



"Contento di come è andata, oggi non era facile, l'Ungheria gioca a calcio, non la buttava quasi mai o solo per la nostra pressione. Gran gol di Barella a sbloccarla ma potevamo segnare di più. Oggi ci siamo mossi bene senza palla. Sapevo di partire dietro quelli andati all'Europeo, sto cercando di guadagnarmi un posto, non è facile ma cerco di dare il massimo".