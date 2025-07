Poli saluta la Juventus Next Gen, il messaggio

Getty Images



Juventus, il saluto di Poli

Fabrizio Poli, capitano della Juventus Next Gen, ha mandato un messaggio tramite i propri profili social per salutare la società bianconera da cui si separerà. Le sue parole:"Nel calcio il momento dei saluti è quel momento di cui faresti sempre a meno, che rimanderesti all’infinito, perché lasci persone con le quali hai passato del tempo, con cui hai condiviso le gioie e i dolori, hai festeggiato le vittorie e sofferto per le sconfitte. Sempre insieme.In questi ultimi 4 anni ho avuto il privilegio e la fortuna di far parte del mondo @juventus, dove ogni problema trova subito più di una soluzione, dove hai tutto a disposizione per poter rendere al meglio, dove in ogni settore puoi trovare un vero professionista pronto ad aiutarti. Grazie di cuore.

Ci tengo davvero tanto a ringraziare gli staff medici e i fisioterapisti, i magazzinieri, i riabilitatori e gli staff tecnici e dirigenziali con cui ho condiviso questa fantastica esperienza.E ovviamente i miei compagni, i pochi over come me e i tanti, tantissimi giovani, giovani talenti ai quali ho cercato di insegnare qualcosa sempre e solo per la loro crescita.Ma in fondo la verità è che sono stati loro a far crescere me, con la loro leggerezza, la loro fame di vita e la loro spensieratezza contagiosa.Grazie per ogni momento. Per ogni emozione".