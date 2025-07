Getty Images

Poli lascia la Juventus: il messaggio del club

un' ora fa



Da Juventus.com:



Le strade della Juventus e di Fabrizio Poli si dividono.



Dopo quattro stagioni, dunque, termina l'avventura del difensore classe 1989 con il nostro Club.



Ottantacinque presenze, tra tutte le competizioni, quasi tutte disputate con la fascia da capitano al braccio. Poli è stato un punto di riferimento per tutto il gruppo della Juventus Next Gen, prima Juventus Under 23.



Con la sua esperienza e il suo carisma ha contribuito alla crescita dei tanti giovani che di anno in anno sono stati suoi compagni di squadra – molti dei quali alla loro prima esperienza nel calcio professionistico – e ovviamente anche al raggiungimento di ottimi risultati di squadra come la finale di Coppa Italia Serie C e le diverse qualificazioni ai play-off di fine stagione.



Grazie di tutto e in bocca al lupo per il futuro, capitano!