Il capitano del Bologna Andrea Poli ha rilasciato un’intervista a Il Resto del Carlino, in cui si è soffermato sulla sfida contro la Juventus, primo impegno di Serie A delle due squadre: “Massimo rispetto, ma da quando tra noi c’è Mihajlovic siamo abituati a pensare a noi stessi”.



SUL CAMPIONATO – “La classifica è buona per provare a puntare all’Europa, giocheremo al cento per cento le restanti 12 gare di Serie A e se scenderemo in campo con lo spirito che abbiamo acquisito, diventerà un campionato da ricordare. A noi non piace accontentarci”.