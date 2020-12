Un rigore a favore, due contro non dati. E' bufera sul Milan, con tanti tifosi che si sono riversati sui social per commentare la vittoria dei rossoneri, che passa dall'ottavo rigore in dieci partite. L'arbitro Calvarese lo ha assegnato per un tocco di mano dopo un duello aereo fra Jankto e Theo Hernandez con i due che mancano la palla che finisce sul braccio largo del centrocampista della Sampdoria, mentre Quagliarella e compagni invocavano lo sbilanciamento nel contrasto prima del braccio. Due i rigori chiesti invece dalla Samp, prima per un tocco di mano di Gabbia, che prima tocca anche con il petto, poi per uno scontro in area fra Romagnoli e Damsgaard con il difensore del Milan che colpisce col gomito il volto del centrocampista blucerchiato.



E sui social i tifosi si sono scatenati: eccoli nella gallery.