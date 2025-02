Polemiche sugli arbitri, Motta risponde a Inzaghi: 'Rispetto l'opinione di tutti, ecco come possiamo aiutarli'

AFP via Getty Images

Juventus-Inter è sempre più vicina, e quando la posta in gioco è così alta, è chiaro che ci siano diversi temi da affrontare. Il primo - diventato purtroppo quasi abitudine - è stato quello degli infortuni, anche se in chiave positiva: dopo essere rimasto fuori per quattro partite, Andrea Cambiaso tornerà tra i convocati per il derby d'Italia, come confermato da Thiago Motta in conferenza stampa.L'allenatore bianconero ha poi parlato di diverse questioni, dall'impiego di Teun Koopmeiners al ruolo di, passando per la situazione sull'arbitraggio in Italia, soprattutto nelle ultime gare. Alla vigilia di un big match come Juve-Inter, infatti, ancheha affrontato il tema in conferenza stampa, e dunque Motta ha ripreso le sue parole per approfondire il tema.

Le parole di Inzaghi sull'arbitraggio

La risposta di Thiago Motta

L'Inter è finita al centro delle polemiche per l'episodio contro la Fiorentina, quando i nerazzurri hanno segnato un goal dopo un calcio d'angolo assegnato nonostante il pallone fosse già fuori. Nel post partita, Simone Inzaghi non aveva nascosto la sua rabbia, sostenendo che ci fosse un trattamento diverso per i suoi ragazzi.Nella conferenza stampa di oggi, l'allenatore nerazzurro ha voluto spiegare ulteriormente le sue parole e la questione arbitri . 'Si sta parlando ancora oggi del calcio d’angolo non assegnato a noi, mi viene in mente un episodio di Leverkusen, quando ci veine assegnato un calcio d’angolo al 90’ che ci fa perdere la partita dopo un fuorigioco non fischiato. Tutto ciò ha danneggiato anche la società a livello economico: quando succede qualcosa a favore dell’Inter se ne parla a lungo anche in trasmissioni, quando succede contro l’Inter quasi non se ne parla: c'è un trattamento diverso rispetto alle altre squadre'.A poche ore di distanza, anche Thiago Motta è intervenuto sul tema, legandosi proprio alle parole di Inzaghi. L'allenatore bianconero non ha toccato il tema del trattamento delle squadre, tuttavia ha chiarito, includendosi tra coloro che sbagliano.'Gli errori ci sono stati, ci sono e ci saranno sempre. Sono il primo a sbagliare, come posso giudicare gli altri? Rispetto l'opinione di tutti. Quando si iniziano delle polemiche siamo tutti responsabili, io per primo, anche voi, anche tanti altri. Si parla anche troppo. Fa parte del gioco, va accettato e sperando sempre che la prossima partita, che è bellissima e che è domani, si sbagli il meno possibile'.Motta ha anche parlato di un aiuto verso gli arbitri, spiegando che spetta alle tre squadre (inclusa quella arbitrale) in campo contribuire allo spettacolo del gioco. 'Zero simulazioni, nessun fallo con violenza, eravamo a un estremo e siamo passati all'altro. Vuol dire: simulazioni, giocate violente, perdite di tempo. Se riusciamo a gestire, sicuramente lo spettacolo sarà migliore per tutti noi che partecipiamo e viviamo di questo sport, e per il pubblico'.





Tutti gli AGGIORNAMENTI sulla Juventus in TEMPO REALE!

Aggiungi IlBiancoNero.com tra i tuoi canali WhatsApp: clicca qui