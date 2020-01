Nicola Rizzoli, disegnatore degli arbitri di Serie A, è intervenuto a Radio Rai per commentare l'episodio avvenuto in Inter-Atalanta, nell'ultimo weekend calcistico, con il netto fallo di Lautaro Martinez su Toloi, nell'area di rigore dell'Inter, non segnalato dall'arbitro Rocchi e dall'addetto al Var Irrati.



SULL'ERRORE - “Innanzitutto Rocchi ha fatto una grande partita. Anche in questo caso c’è stato un errore umano, Rocchi non ha peccato di presunzione e in generale gli arbitri non lo sono mai. L’errore è comunque di chi non segnala l’errore e indica all’arbitro di andare a vedere l’azione al monitor”.



SU IRRATI - “Non parlerei di fermarlo. Le persone che vengono scelte per andare in campo devono essere quelle più pronte. Il direttore di gara deve essere in una condizione perfetta, non si fermeranno per punizione” SULLA PRESENZA DI PIÙ ARBITRI - “Oggi ci sono diverse situazioni da analizzare. In passato c’erano meno elementi per giudicare. Ieri Guida e Mazzoleni hanno collaborato, l’arbitro si è accorto che ci poteva essere un errore e dal VAR è stato segnalato. Dopo averlo rivisto ci ha messo un secondo per dare il rigore in favore della Roma. Questa tecnologia va in aiuto degli arbitri per stare più tranquilli”.



SUGLI ERRORI - “Quando un arbitro commette un errore non viene mai accettato. Ora che c’è questo strumento, si fa ancora più fatica, ma purtroppo non si può rendere il sistema infallibile”.



Nella gallery de Ilbianconero.com tutte le reazioni del web al clamoroso rigore negato all'Atalanta contro l'Inter!