Il solito vespaio, il classico polverone. A scatenarlo è Maurizio Pistocchi su Twitter: il giornalista pubblica le prime pagine del giorno e commenta, in maniera sarcastica, con 'Aspettando Gasperini'. Il significato? Hanno fatto scalpore le dichiarazioni dell'allenatore dell'Atalanta, che ieri ha confessato di aver avuto il Covid. Perché non ne hanno parlato? "Un protetto della Juve", scrive un tifoso del Milan nei commenti del post.



IL VIDEO - Intanto, è tornato a girare il video dei festeggiamenti negli spogliatoi dell'Atalanta. "Il giorno prima della partita stavo male, il pomeriggio peggio. In panchina non avevo una bella faccia", aveva raccontato Gasp. Nonostante tutto, al centro dei balli e dei sorrisi nerazzurri negli spogliatoi post Valencia.