“Azzo sei di Whuan?!”



Gigi, Gigi, ma lo sai che in Inghilterra i calciatori rischiano una squalifica per frasi del genere? Meno male che siamo in Italia... #coronavirus #buffon

Gianluigi Buffon è stato tra i protagonisti, ieri sera a San Siro, nella semifinale di andata di Coppa Italia tra Milan e Juventus. Il portierone bianconero però, si è distinto anche nel tunnel dello stadio Meazza, come è stato puntualmente imbeccato nel video qui sotto.; ad uno di essi, però, il portiere bianconero ha riservato una battuta infelice. Alla firma dell'autografo, al fan presumibilmente di origini asiatico-cinesi, Buffon ha detto: C***o sei, di Wuhan, eh?", alludendo alla città da cui ha avuto origine il Coronavirus che sta spaventando il mondo. Un'esternazione che ha fatto ridere alcuni tra i presenti, ma che riferita comunque ad un argomento, in questo momento, alquanto delicato, anche per l'ironia.