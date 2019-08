La Questura di Torino smentisce di aver mai concordato con la #Juventus il divieto di vendita dei biglietti ai nati in Campania.

Polemiche, polemiche e ancora polemiche.. Domani aprirà la vendita libera dei tagliandi per la sfida tra bianconeri ed azzurri in programma per sabato 31 agosto alle ore 20.45 e, tramite il proprio sito ufficiale, laIn un primo momento, alcuni organi di stampa avevano comunicato che la decisione della Juventus era stata concordata con la Questura di Torino e con l’Osservatorio.Come prevedibile, le prime reazioni, anche scomposte, non si sono fatte attendere. Molti si domandano il perché di un divieto tanto stringente quanto, inoltre, all’opportunità di adottarlo. Nonostante manchino ancora ancora più di venti giorni a quella che, negli ultimi anni, è diventata la sfida per eccellenza del calcio italiano, è facile pronosticare un balletto di voci e polemiche che non risparmierà nessuno, dai vertici del calcio a quelli della politica con i tifosi che, tramite i social, faranno sentire forte la loro voce.Juvenutus-Napoli, si sa, è sempre considerata partita a rischio a causa del malumori che corrono fra le due tifoserie. Il livello di scontro fra le squadre, capaci di rinverdire i fasti delle sfide anni ’80 con protagonisti Platinì e Maradona, ha alimentato quello dei propri supporters.. Quest’anno poi, la contesa rischia di essere ancora più calda del solito visto che sulla panchina della Juve siede Maurizio Sarri, al Napoli dal 2015 al 2018. Il divieto adottato per questa occasione, insolito, potrebbe essere anche inutile poiché l’Allianz potrebbe registrare il tutto esaurito solamente con la fase riservata a chi detiene il diritto di prelazione: si va dai 67 euro per le curve ai 225 per la tribuna est.