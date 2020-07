Luca Marelli, ex arbitro di Serie A, oggi opinionista, parla ai microfoni di Radio Sportiva dei due calci di rigore concessi alla Juventus contro l'Atalanta: "Ieri i calci di rigore erano evidenti, Giacomelli è stato bravo. Il primo episodio è identico a quello occorso a Radu la scorsa settimana, non c’è niente di cui discutere. Si è evoluta la tecnologia ma fino a poco tempo fa questi falli erano oggetto di ore di discussione i giorni successivi alla gara. I falli di mano in generale sono la fattispecie più difficile da valutare, può capitare sempre la circostanza particolare".



REGOLA - ​"Il famoso concetto di braccio fuori sagoma risale agli anni ’90 e poi si è evoluto. Gli episodi possono essere rivisti live con il Var e quindi vengono assegnati i rigori. Ora bisogna decidere cosa fare: si vuole tornare all’involontarietà? Allora poi non lamentiamoci, ci sarà la scusa per tutti. Ovvio che non si può giocare con le mani, ma l’idea del braccio fuori sagoma è finora la più oggettiva per interpretare l'episodio".