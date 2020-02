Una giornata infuocata, quella che è esplosa al termine della partita vinta dalla Juventus sulla Fiorentina., sono apparsi eccessivi e specialmente sul secondo si sono scatenate le ire del magnate italoamericano. Ire che si trasformano in parole, sia ai microfoni di Dazn sia a quelli di Sky Sport. Il patron della Fiorentina non ha utilizzato mezzi termini, calcando pesantemente la mano sui condizionamenti arbitrali nel campionato italiano. "​La Juve con 350 milioni di stipendi non hanno bisogno di aiuti da parte degli arbitri, sono disgustato da quello che ho visto oggi, ma anche settimana passata col Genoa" ha detto Commisso, tendendo ancor di più il clima del dopopartita.e che, anzi, hanno messo in moto un botta e risposta tra le due società.Dopo, infatti, è stato il turno della risposta di, che ha preso le distanze nettamente con quanto detto da Commisso.- le parole del vicepresidente bianconero - che non vince con merito. Siamo abbastanza stufi, ottiene risultati giocando bene, facendo tutto sul campo per vincere. Dobbiamo smettere di farsi degli alibi, che la Juve non vince con merito". Un siparietto che anche qui si è ripetuto tra DAZN e Sky Sport: in quest'ultima occasione, infatti, Nedved ha lanciato un consiglio a Commisso: "Dobbiamo prenderci una tazza di tè. Capisco che sei su di giri, ma non si fanno certe dichiarazioni, fanno male al calcio e allontaniamo la gente dagli stadi, da questo sport che è bellissimo".Botta, risposta e controrisposta, perché il presidente della Fiorentina è stato aggiornato sulle dichiarazioni di Nedved ed in zona mista ha voluto ancora una volta replicare, sempre duramente: "Nedved ha detto che prenderemo un tè? Che se lo prenda lui… Ho parlato con la mia squadra, sono tutti demoralizzati. Ci potevamo giocare meglio questa partita, questo è chiaro". Inoltre, Commisso non si è dato tregua, replicando anche nel pomeriggio a Rai Sport, con toni ancor più ostili: "E' vero che hanno sempre accettato le decisioni degli arbitri? Se questo è vero ci do ragione. Se non è vero che chiudesse la bocca e non parlasse con me. Io parlo con il suo presidente non con lui". Probabilmente la Juventus lascerà cadere quest'ultima sparata, chiudendo così una discussione che ha creato un vero e proprio polverone.