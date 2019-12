Your browser does not support iframes.

Polemiche per il mancato cartellino rosso a Blaise Matuidi in avvio di Juve-Lazio. L'ex arbitro Pieri, a fine primo tempo, ha sottolineato l'errore del VAR in diretta sulla Rai, incalzato dal conduttore Enrico Varriale. ​"Questo è un fallo di espulsione e la colpa è del VAR Mazzoleni - dice l'ex arbitro -, Calvarese ha colto qualcosa (ha ammonito Matuidi ndr) ma Mazzoleni avrebbe dovuto richiamarlo".



Varriale aggiunge: "Mazzoleni avrebbe dovuto cambiare la sanzione da giallo a rosso, alcuni siti non lo hanno ancora riportato ma Matuidi è stato ammonito". Pieri continua l'analisi degli episodi del primo tempo: "Corretta la decisione di non dare rigore su Higuain qualche minuto dopo ma manca un giallo a Radu per fallo su Bentancur". La polemica continua anche sui social dove qualcuno chiede il cartellino rosso per Rodrigo Bentancur scatenando l'ira dei tifosi bianconeri che ricordano il fallo di Luiz Felipe sullo stesso Matuidi nel match di campionato di due settimane fa.