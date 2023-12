Alberto Gilardino, allenatore del Genoa, è tornato sulle polemiche arbitrali contro la Juve:"A me non piace mai creare alibi o discussioni su questi argomenti. Penso che sia già talmente difficile fare l’allenatore, penso sia molto molto difficile fare arbitro, collaboratori o VAR. Ci sono state situazioni anche per quanto riguarda il Genoa di cui potevo discutere pubblicamente ma non mi sono mai permesso e non voglio entrare in un ginepraio che non mi appartiene. Chi ne vuole parlare è giusto che lo faccia a modo suo e in base a quello che pensa lui. Io sono fatto così: penso alla squadra e ai miei giocatori, penso a migliorare e solo a questo",