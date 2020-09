Nella sconfitta contro la Francia di sabato era entrato al 70' con la sua Svezia in svantaggio, e il risultato è rimasto invariato: 1-0 per i francesi. Stasera però il c.t. Janne Andersson dovrebbe schierarlo titolare contro il Portogallo: parliamo di Dejan Kulusevski, che dopo l'esclusione dal 1' della scorsa gara si era detto "scioccato". E Ibrahimovic gli aveva dato manforte, definendo "incompetenti" gli uomini che gestiscono il calcio svedese.

UN AVVERSARIO SPECIALE - E chi si troverà di fronte il neoacquisto della Juventus? Nientemeno che il più prestigioso dei suoi nuovi compagni bianconeri, Cristiano Ronaldo, tornato dal lieve infortunio al piede destro che lo aveva tenuto ai box contro la Croazia. Oggi alle 20.45 dunque si potrà assistere a una sfida molto interessante in chiave Juve, tra il fuoriclasse di oggi e un possibile fuoriclasse del futuro. Chi l'ha detto che la sosta per le nazionali non presenta motivi di interesse?