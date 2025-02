Getty Images

Giornata molto complicata per gli arbitri in Serie A, protagonisti di molti episodi che hanno fatto discutere e alimentato polemiche. Oltre a Como-Juventus, dove è finito sotto la lente di ingrandimento il tocco di mani le partite che hanno lasciato strascichi sono state Empoli-Milan e Torino-Genoa.Luca Pairetto ed Ermanno Feliciani, arbitri rispettivamente di Empoli-Milan e Torino-Genoa, saranno fermati per una giornata di campionato: a riportarlo è la Gazzetta dello Sport di oggi.Tra i due, chi ha convinto meno il "mondo" arbitrale è Feliciani per il mancato fischio sulla trattenuta ai danni di Sanabria, mentre per Pairetto è stata in generale la gestione della gara a lasciare perplessità.