Tra settembre e ottobre a Napoli si svolgeranno le elezioni amministrative per trovare il sostituto di De Magistris alla guida di Palazzo San Giacomo. È normale, quindi, che in questo periodo nella città campana si stia entrando nel vivo della competizione politica, e anche dello scontro. Singolare, invece, che lo si stia facendo parlando di fedi calcistiche e, più in particolare, di Juventus.

CANDIDATO JUVENTINO - Il Corriere del Mezzogiorno ha raccontato attraverso le sue colonne che il candidato del centrosinistra ed ex Ministro Gaetano Manfredi tifa Juve. Apriti cielo! Il candidato del centrodestra Catello Maresca ha dichiarato: "Ne sono stato sorpreso e mi dispiace per lui, avrà avuto come me un'infanzia difficile". Il direttore del Corriere del Mezzogiorno, Enzo d'Errico, nel rispondere ad un lettore che chiedeva il perché parlare della fede calcistica di un candidato sindaco, ha detto: "Di Manfredi - come di Maresca e Bassolino, Clemente e D’Angelo - credo sia importante conoscere le passioni, i sentimenti, almeno quanto i progetti con cui intendono amministrare la città. (...) Anche io sono tifosissimo del Napoli ma le assicuro che la fede bianconera di Manfredi conta meno di zero nel giudizio (positivo, tra l’altro) che ho di lui. . Per altri, invece, non è così: basta sbirciare nei social. Noi stiamo raccontando ciò che accade in città, punto e basta. (...) La maglia della Juve è bianconera, la vita ha mille altri colori".