Nel silenzio di uno stadio spoglio dell’anima dei tifosi, ogni espressione arriva all’orecchio di tutti. Di giocatori, di allenatori, di dirigenti e anche delle telecamere. Così è successo per ladurante la bella vittoria contro il, rivolgendosi a Portanova:Voce, per l’appunto, non sfuggita alle telecamere piazzate al Tardini.- Il video che ha catturato la bestemmia ha iniziato a circolare sul web, scatenando molte polemiche sull’avvenuto, alimentate poi dai provvedimenti emanati nel pomeriggio dal, che settimana scorsa aveva squalificato il centrocampista della Romaper un’espressione blasfema., e per questo non ha applicato nessuna sanzione in merito. Nel frattempo, i tifosi si sono riversati su Twitter condannando l’accaduto.