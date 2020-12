Sempre sotto attacco. Costantemente bersagliato. Leonardo Bonucci è finito nuovamente nel mirino dei tifosi bianconeri dopo la gara contro la Dinamo Kiev per quel rigore quasi causato, che avrebbe messo la Juve in grande difficoltà... Frappart non ha fischiato, ha lasciato correre e il Var ha confermato la sua decisione, perché nelle notti europee ci vuole molto di più per assegnare un calcio di rigore. Però, Bonucci è apparso ancora in difficoltà nella gestione dei momenti e della partita, mentre De Ligt ha mostrato nuovamente tutta la sua personalità, specialmente all'uscita dal campo di Leo. I tifosi bianconeri lo bersagliano e lo accusano, Torino e Barcellona sono le sue partite per rifarsi.

