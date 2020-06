Non è situazione facile quella che sta vivendo l'America. Dopo l'omicidio di George Floyd per mano di un poliziotto, è scoppiata l'ira della popolazione. Una situazione molto delicata e che sta mettendo in ginocchio tutti ma che ha anche sensibilizzato tutto il mondo per una questione mai veramente risolta.



Oggi sui social è nata una campagna di sensibilizzazione 'Black lives matter' a favore di tutte le discriminazioni di ogni genere. Intanto, la moglie di Bonucci, Martina ha commentato nelle storie polemizzando su quante persone hanno aderito alla campagna per ricordare George Floyd sui social scrivendo: "Quanto antiracism sulle vostre pagine Instagram e quanto poco nelle vostre vite".