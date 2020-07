Finisce la partita, iniziano le polemica. Juventus-Atalanta è finita 2-2, ma a far discutere sono i due calci di rigori fischiati in favore dei bianconeri e realizzati da Cristiano Ronaldo, tutti e due dopo un doppio svantaggio firmato Zapata e Malinovskyi. Social scatenati, tifosi avversari pronti a mettere la Juve nel mirino. A far gridare allo scandalo sono i tocchi di mano e in particolare il nuovo regolamento, che secondo alcuni tifosi avrebbe rovinato il calcio per i troppi rigori.



