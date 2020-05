Negli ultimi giorniè stato protagonista di dibattiti e critiche. Il presidente della Fca, ha chiesto allo Stato un finanziamento di 6,3 miliardi di euro per sostenere i 16 stabilimenti italiani: sarà un prestito di tre anni con un sistema che dovrebbe garantire pagamenti veloci a dipendendi e fornitori. Una richiesta che ha scatenato attacchi e polemiche che hanno diviso i social , tra chi difende Elkann e chi lo accusa di chiedere soldi all'Italia per una società che ha sede legale in Olanda. Nel dibattito, è intervenuto anche il premier: "Fca è un'azienda italiana che occupa tantissimi lavoratori".