L'impiego di Christian Eriksen è uno dei tempi più caldi nella gestione di Antonio Conte, che sembra in difficoltà nell'inserire appieno il giocatore danese negli schemi della sua Inter. Ecco cos'ha detto l'allenatore nerazzurro nella conferenza stampa pre-derby: "Se all'Inter giochi poco o meno, questo non lo so. In questo momento per me sta giocando il giusto. Io prendo decisioni per il bene della squadra, poi magari le posso sbagliare o indovinare, questo è relativo. Sono contento di ciò che sta dando all'Inter e di come si sia integrato, penso che anche lui sia felice di lavorare con questo gruppo e con me, quindi ci sarà assolutamente spazio per lui e gli altri. Sarà una stagione lunga ed estenuante, basti pensare che domani avremo tre centrocampisti più uno dei quattro che andrà in panchina che subentrerà. E così contro il Borussia. Devo fare delle scelte e penso che Eriksen abbia avuto spazio e abbia dimostrato il suo valore all'Inter.".