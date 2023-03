Non è riuscito a segnare contro la sua ex squadrama ha potuto comunque festeggiare un importante vittoria della Roma. E proprio questi festeggiamenti a fine gara hanno alimentato la polemica da parte di una parte della tifoseria bianconera che non ha apprezzato quanto successo. L'ex giocatore della Juve ha voluto di conseguenza spiegare l'accaduto e perché ha esultato a fine gara, anche se c'è chi tra i sostenitori bianconeri si distacca dalla polemica trovandola inopportuna.Di seguito il suo messaggio pubblicato sul suo gruppo Telegram: "So che è difficile per voi.. lo è anche per me.. ma oggi gioco per un’altra squadra e con altri compagni ai quale devo portare rispetto pure!!Non ho esultato un gol…Ho festeggiato con i miei compagni una vittoria..! Mi dispiace che la Vedete così.. vi mando un forte abbraccio a tutti! Vi voglio bene."