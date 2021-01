3









Il giornalista del Fatto Quotidiano, Paolo Ziliani, è intervenuto sul proprio profilo twitter per polemizzare sulla positività di de Ligt dopo la partita giocata dalla Juventus a San Siro contro il Milan. In particolare, vengono prese di mira le positività scoperte dopo i match disputati a Milano, e si fa riferimento a quanto successo a Rugani: "Prossimamente in edicola: “Il mistero dei templari bianconeri a San Siro: positivi ma solo a battaglia conclusa”. Dopo Rugani (vs Inter), de Ligt (vs Milan). Cosa c’è sotto? Chi ha infilzato il protocollo? E dov’era il maggiordomo? Aggiungete un brivido al vostro freddo inverno!".