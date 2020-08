Il presidente della Lega Nazionale Dilettanti e vicepresidente delle Federazione Cosimo Sibilia, si è scagliato contro Sarri in merito alle sue recenti dichiarazioni attraverso un post su Twitter: "Lo abbiamo celebrato ricordando la sua carriera di allenatore iniziata con la Lega Dilettanti. Mister Sarri: essere dilettanti, almeno nel calcio, non è un’offesa ma un pregio. Quello di fare ciò che si ama. Come i nostri dirigenti, in ogni angolo d’Italia, anche il più remoto".



IL PERCHÉ DELLA POLEMICA – Il motivo della polemica nasce da alcune parole pronunciate oggi da Maurizio Sarri, nella conferenza stampa alla vigilia della sfida di Champions contro il Lione: “Mia ultima partita? No, credo che con questa domanda stai dando dei dilettanti alla nostra dirigenza".