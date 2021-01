1









Carlo Alvino è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli attaccando: "La Juventus ha giocato contro la Primavera del Genoa; avete capito bene, la Primavera, ed ha vinto solamente ai supplementari. La Juve può vincere 3-2 dopo il 90' contro dei ragazzini e non fa scandalo; fa scandalo solo il Napoli che vince contro l'Empoli. Quando vai dal medico ti dice come stai, non come stavi; ma c'è chi non guarda mai all'oggi. E' una settimana particolare, ci avviamo a giocare contro i bianconeri in Supercoppa: dobbiamo mettere benzina nel motore, il Napoli va accompagnato alla partita di Reggio Emilia con un po' di entusiasmo".