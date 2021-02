2









Il battibecco tra Leonardo Bonucci, dalla panchina bianconera all'Allianz Stadium, e Antonio Conte nei primi minuti di Juventus-Inter, semifinale di ritorno di Coppa Italia, ha fatto il giro del web pallonaro. Il difensore della Juve, quando l'allenatore interista ha iniziato a protestare e polemizzare contro l'arbitro Mariani per il "mancato rigore" su Martinez e sul successivo cartellino giallo a Darmian (entrambi decisioni corrette, peraltro) gli ha intimato di "rispettare il direttore di gara". Una frase che ha suscitato le ironie dei non-juventini su Twitter, che hanno sfoggiato il consueto repertorio sulla "Juve amica degli arbitri" e Bonucci che non dovrebbe invitare a rispettare gli arbitri, tirando fuori la famosa "testata" a Rizzoli... Qui in gallery una selezione di tweet in merito