sono le due partite che hanno dato il via alla prima giornata della stagione 2022/2023 di. Di seguito i tabellini dei due match:Marcatori: Toloi 26’ p.t, Lookman 51’ s.t.Assist: Pasalic 26’ s.t, Malinovskyi 51’ s.t.Sampdoria (4-1-4-1): Audero; Bereszynski (dal 13’ s.t. Depaoli), Ferrari (dal 45’ s.t. Murillo), Colley, Augello; Viera; Leris (dal 30’ s.t. Quagliarella), Rincon, Sabiri, Djuricic (dal 13’ s.t. Verre); Caputo (dal 13’ s.t. De Luca)Atalanta (3-4-1-2): Musso; Toloi (dal 27’ s.t. Scalvini), Okoli, Djimsiti; Hateboer, de Roon, Koopmeiners, Maehle (dal 27’ s.t. Zortea); Pasalic (dal 38’ Malinovskyi); Zapata, Muriel (dal 18’ s.t. Lookman). All. Gasperini.Ammoniti: Ferrari (S), Okoli (A), Pasalic (A), Verre (S), Quagliarella (S), Musso (A), Sabiri (S), de Roon (A), Zortea (A), Hateboer (A)Espulsi: -Arbitro: Federico Dionisi (della Sezione de L’Aquila).VAR & AVAR: Pairetto e Tegoni(primo tempo 2-2)Marcatori: 2' pt Becao (Udinese), 10' pt rig. Hernandez (Milan), 15' pt Rebic (Milan), 48' pt Masina (Udinese), 1' st Diaz (Milan), 22' st Rebic (Milan)Assist: 2' pt Deulofeu (Udinese), 15' pt Calabria (Mil), 48' pt Pereyra (Udinese), 22' st Diaz (MilIMILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kalulu, Tomori, Theo Hernandez; Krunic (dal 39' st Pobega), Bennacer; Messias (dal 25' st Saelemakers), Brahim Diaz (dal 25' st De Ketelaere), Leao (dal 39' st Origi); Rebic (dal 25' st Giroud). A disp.: Tatarusanu, Mirante, Ballo-Touré, Adli, Giroud, Bakayoko, Kjaer, Florenzi, Origi, Pobega, Saelemaekers, De Ketelaere. All.: PioliUDINESE (3-5-2): Silvestri; Becao, Nehuen Perez (dal 20' st Ebosse), Nuytinck; Soppy, Pereyra, Walace (dal 30' st Lovric), Makengo (dal 30' st Samardzic), Masina (dal 37' st Ebosele); Deulofeu, Success (dal 20' st Beto). A disp.: Padelli, Piana, Festy, Lovric, Beto, Abankwah, Palumbo, Ebosse, Samardzic, Benkovic, Bijol, Nestorovski, Guessand, Pafundi. All.: SottilArbitro: Marinelli di TivoliAmmonitI: 8' pt Soppy (Udi),34' pt Krunic (Milan), 34' pt Becao (Udinese), 9' st Perez (Udinese)