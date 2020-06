Sulle prime pagine dei quotidiani sportivi in edicola domani c'è la Juve in primo piano. Grande spazio al 4-0 sul Lecce, che secondo il Corriere dello Sport è un: "Poker con Joya" riferendosi alla magia di Dybala che ha sbloccato la partita. "Sarri in fuga con i suoi talenti" è il titolo dell'editoriale in prima pagina. In taglio basso un aggiornamento sulla situazione coronavirus: "La rivoluzione del calcetto. Dopo Sicilia, Puglia e Liguria, anche il Veneto sfida i divieti del Cts e aurotizza tutti gli sport di contatto". Per La Gazzetta dello Sport è stata una serata di "Stelle filanti". Ma secondo il quotidiano "In Europa servirà di più". In taglio alto l'accordo tra Inter e Hakimi.