The Athletic ha pubblicato alcune anticipazioni su Pogmentary, l'atteso documentario su Paul Pogba che uscirà domani su Amazon Prime. Un lungo racconto della carriera di Pogba, che tocca anche l'esperienza alla Juventus: "Non sei una stella soltanto perché lo dici - afferma Pogba in un estratto - ma lo diventi perché le persone ti rendono tale. Questo è quello che ho imparato alla Juventus".