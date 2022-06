Manca pochissimo all'uscita della docuserie su Paul Pogba, "Pogmentary", su Amazon Prime. Nonostante non sia previsto alcun annuncio sul futuro del centrocampista al suo interno, l'attesa è tantissima. The Athletic ha pubblicato alcune anticipazioni, nello specifico una serie di dichiarazioni di Paul contenute nel documento. Si parte da una conversazione con Raiola risalente a luglio 2021, che dice a Pogba: "Vogliono che tu resti, ma dall'offerta che hanno fatto non sembra così". La risposta di Pogba: "Stanno bluffando. Come puoi dire a un giocatore che lo vuoi a tutti i costi e non offrire nulla? Mai vista una cosa così".



Si passa poi a dichiarazioni "definitive" di Pogba sul Manchester United: "Voglio dimostrare loro che hanno sbagliato ad aspettare e a non offrirmi un contratto". The Athletic riporta anche altre parole di Mino Raiola, sempre di quasi un anno fa: "Dobbiamo farti sentire bene come ti senti con la Francia. Con loro [con lo United, ndr] sei diverso, capisci? Sei un altro Pogba, non è normale. Con la Francia sei il vero Pogba, il Pogba della Juventus, il Pogba che tutti amano. Col Manchester qualcosa ti blocca".