Pogmentary, il documentario su Paul Pogba, produzione Amazon, mette in rilievo diversi aspetti della carriera di Pogba, così come della sua vita privata. Sotto i riflettori, quindi, finisce anche Zulay Salaues, modella boliviana compagna di Paul.



PRIMO INCONTRO – “Ho incontrato Paul in un giorno feriale e ci siamo conosciuti tramite un amico in comune, un architetto con cui lavoravo. Non avevo idea di chi fosse Paul, perché non seguivo il calcio e lo sport in generale. La mia prima impressione? Come quando arrivi da qualche parte e pensi: questo è il mio posto. Dovunque vada, splende”.



CONVERSIONE – Nella seconda puntata di Pogmentary, Zulay racconta la conversione di Pogba all’Islam e la sua devozione: “Paul è un uomo molto devoto e ho visto il suo rispetto per la religione. Era bello vederlo svegliarsi di notte per pregare. È stato d’ispirazione”.



I COMMENTI – Zulay Salaues spiega come vengono affrontati in casa i commenti che provengono dai media: “Quando vediamo commenti che non ci piacciono, pensiamo che ognuno possa dare la sua opinione, ma non siamo persone che guardano il telegiornale e dicono: “cosa sta succedendo””.



IMMAGINE PUBBLICA – “Quando Paul è fuori, è un personaggio pubblico, è il suo lavoro. Ho dovuto adattarmi, per esempio non sono mai stata così famosa, una cosa che non ho mai vissuto. Ma in casa è tutto diverso, chiediamo a tutti di rispettare la nostra privacy”.



FUTURO – “So che sceglierà un posto dove trasferirsi, sarà per il suo meglio. Ma sa che se ci spostiamo dovrò essere la prima ad essere informata, perché dovrò organizzare tutte le priorità. Mi coinvolge sempre e mi fa sentire importante”.