Subito un siparietto con Rafaela Pimenta, il suo legale di fiducia che ha assunto il totale controllo dell'impero di Mino Raiola, nel primo episodio di Pogmentary, il documentario di Paul Pogba in uscita oggi su Amazon Prime Video: "Rafaela è il mio avvocato da 10 anni, è parte della famiglia. (Entra in casa, Paul: "Uh, la rockstar". Zulay ai figli: "Ricordate zia Rafa". E ancora Paul: "Hai parcheggiato la moto fuori?". Rafaela: "Tuo papà mi prende in giro, lo fa sempre".) Mi osserva come se fossi suo figlio, ed è come una seconda mamma per me. La mia mamma del business. Abbiamo una vera relazione personale. Quando parliamo di business, parliamo di business".