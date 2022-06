Pogmentary, il documentario di Paul Pogba in uscita oggi su Amazon Prime. Ecco le parole di Paul e di Mino Raiola dal quinto episodio: "Ora ho 29 anni. Se guardo indietro sono fiero del mio percorso. Ho raggiunto il massimo? No, non credo. Ho ancora sfide, strada, ostacoli da affrontare e superare. Qualunque sarà la prossima sfida, la mia famiglia ci sarà sempre. Quest'anno avrò bisogno di loro, la stagione sarà impegnativa e decisiva per la mia carriera".



RONALDO - "I leoni stanno con i leoni, le tigri con le tigri. Quando uno come Ronaldo entra nella sfera di Paul è sempre un bene. E' la scelta migliore", parola di Mino Raiola. E Pogba spiega così l'arrivo di CR7: "La prima cosa che ho pensato è stata, come ti alleni con un Pallone d'Oro? E' una bella sfida vedere come si allena, cosa fa, la sua vita".



VARANE E I NUOVI - "Ho ancora un anno di contratto - dice Pogba ad inizio stagione - con questi nuovi giocatori pensi ad futuro, forse c'è da rifletterci, forse dovrei restare. Ma c'è tempo".



SPONSOR - "Mi prendo del tempo, gli incontri mi dicono che strada prendere e lo faccio. Scelsi Adidas, Nike è tornata con un'offerta migliore, ma avevo dato la mia parola e così è andata. Sono fatto così". Anche Mino Raiola interviene sul tema: "Paul non prende decisioni facilmente, ma quando lo fa, la decisione è quella. L'ho visto, con i miei occhi, rinunciare a offerte economicamente migliori che aveva sul tavolo, perché aveva già detto sì e dato la sua parola, fine".



ARTE E ATTORE - Raiola svela l'altro Pogba: "Dall'arte, alla musica, agli investimenti, tutto ciò che ha intorno, moda e scarpe, tutto lo interessa, se non fosse un calciatore sarebbe uno stilista o farebbe altro nella moda". E Paul aggiunge: "Ho sempre voluto fare l'attore, era il mio sogno. Ma prima viene la famiglia, ora ci sono cose più importanti". NUOVO INFORTUNIO - "Vado in Nazionale, stiamo bene, abbiamo vinto la Nations League. Dobbiamo iniziare a preparare il Mondiale, per confermarci dopo la vittoria. E' andato tutto bene, fino alla fine dell'allenamento. Ho gridato subito, un male enorme, qualcosa ha ceduto. Mi sono fermato subito. Non riuscivo a camminare, ho capito subito che era finita. Volevo davvero stare un po' in Nazionale, prendere ritmo, giocare e divertirmi, ma non è successo. Vado spesso a Dubai, lì ho fatto riabilitazione, è il miglior centro al mondo. E' stata dura da mandare giù, ero arrabbiato, ma dovevo accettarlo. A Manchester dopo allenamento sarei tornato a casa, a Dubai posso fare una passeggiata, andare in spiaggia".



MOURINHO - "Con l'allenatore la prima cosa è l'onestà, essere schietti e non falsi fin da subito. Mourinho? La cosa buffa è che sei domani volessi vederlo, lo faremmo tranquillamente, ci divertiremmo, non porto rancore. Tutto è inizato con l'infortunio, ho detto che sarei andato a Miami per la riabilitazione e sono partito. Quando ero là, un paparazzo ha scattato una foto di me Zulay. Mourinho ha mandato la foto a Mino, non mi è piaciuto per niente. Gli ha scritto: 'E' in vacanza mentre noi lavoriamo come muli'. Ho detto a Mourinho: 'Dici sul serio? Sono infortunato. Mi alleno tre volte al giorno, per chi mi hai preso? Non sono come gli altri giocatori'. Per me era una novità avere problemi con il mio allenatore". "La sua cerchia è molto stretta, tutto si basa su amore, fiducia, rispetto. Se non ci sono queste cose, addio", ha commentato Raiola.



FUTURO - Raiola ha spiegato: "E' una stella. 10 club lo vorrebbero, il problema è solo scegliere dove andare. Non lo so, magari resterà, è come un trucco di Copperfield". E Paul, invece, manda un messaggio chiaro: "Penso solo a giocare e vincere. Il mio obiettivo è far vedere allo United che hanno fatto un errore ad aspettare ad offrirmi un nuovo contratto. E agli altri club che hanno fatto questo errore. E' tutto qui, ora conoscete tutta la mia storia. La mia vita, la mia famiglia. Avete condiviso gioie e sconfitte, i dubbi sul futuro. E' solo l'inizio".



QUI LE PAROLE DELL'EPISODIO PRECEDENTE