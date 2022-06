, il documentario di Paulin uscita oggi su Amazon Prime. Ecco le parole di Paul e di Mino Raiola dal quarto episodio."Nelle difficoltà, mi piace ricordare da dove vengo. Quando avevo 12 anni sognavo spesso un pallone. Ne ho passati molti di momenti difficili. Ora vedo da dove arrivo, cosa ho passato, non posso più aver paura. Non avrò mai dubbi. Ho tanti desideri da realizzare"."Paul, sei in una situazione davvero particolare. Non ne hai idea". "Lo United ha presentato una seconda offerta?" chiede Pogba. Gli risponde Raiola: "Sì. Vogliono assolutamente che resti. Per me, l'offerta non riflette questo. Ho detto loro: 'Se volete che resti, non presentate quell'offerta'. Voglio far loro capire che se vogliono veramente che resti e vogliono veramente costruire un progetto intorno a te, questa volta devono comportarsi diversamente e mettere i soldi sul tavolo". Pogba incalza: "Stanno bluffando. Come puoi dire a un giocatore che vuoi assolutamente che resti e offrigli nulla? Mai visto una cosa così".Raiola: "Le persone pensano che sia per soldi, ma non è quello. I soldi sono solo il risultato di qualcosa, non l'inizio, sono la fine. Specialmente con Paul, non solo i soldi a guidarlo"."C'era un contratto, diceva: 'Vogliamo che resti e faremo di tutto per tenerti'. Non volevo che fosse Mino a dirmi queste cose, volevo che fosse il club. Dovrebbe essere nell'interesse del club andare e parlare con i giocatori". "Vediamo, diamogli una settimana. E' come un puzzle. Dobbiamo parlare bene della tua strategia, poi dei tuoi prossimi 5 e 10 anni. Voglio sedermi e metterci di fronte ad ogni possibile scenario e lì decidere. Cos'è meglio sportivamente, economicamente, per la tua famiglia. Ci vediamo quando torni", dice Raiola a Paul.- "Onestamente, ci penso e dico: eravamo felici. Niente soldi, ma con i nostri amici a cercare o chiedere 2.50 per un gelato, lo mangiavo lentissimo. Sono momenti preziosi. La mia paura, vedi alla tv ragazzi senza senso del valore del soldi, per la vita. Vogliamo dargli una bella vita, ma anche valori. Mostrargli che le cose non sono gratis. Ma abbiamo sofferto per averle. Dobbiamo prepararli. Siamo cresciuti in posti che potevano essere visti come pericolosi. E non vuoi che tuo figlio cresca così, perché noi siamo finiti bene, altri miei amici sono in prigione, alcuni morti. Non vuoi questo per loro. Vuoi per loro una vita più agiata, in cui insegnargli i valori di rispetto, lavoro. E' tutto importante e voglio che i miei figli lo capiscano".- "E' il mio secondo sport preferito. Amo tutto. L'intensità, il gioco, lo stile, lo show, il trash-talk. Ho due modelli: Jordan e LeBron James. Sono il top, dentro e fuori dal campo. Sono atleti e businessmen, sono icone. Mi piacciono anche fuori dal campo".- Rafaela Pimenta di lui dice: "Si identifica molto negli sportivi americani. La vostra cultura non è molto aperta a calciatori che fanno altro, icone anche fuori dal campo, l'America è più aperta a questo, se lo aspettano". E Paul riprende: "Mi piace la mentalità americana. E' più me. Vivi la tua vita, mi piace come pensano. Potrebbe essere un'idea vivere negli USA". E Zulay, la moglie, aggiunge: "Abbiamo parlato di vivere lì alla fine della sua carriera, ma abbiamo idee diverse sul posto". Paul Pogba continua: "Ci stiamo ancora pensando, forse è un po' presto, ma... perché no, forse. Devi usare la tua immagine, gli americani lo hanno capito. Ha un valore, devi, il tuo valore, l'hai creato tu".- "Non sei una star perché lo dici tu. Diventi una star perché le persone ti rendono una star. E' quello che ho imparato dal mio periodo alla Juventus. E' stato il mio trampolino. Volevo provare di essere qualcuno. Conte? Mi diceva che se facevo bene avrei giocato. Ho fatto il mio primo gol nei pro contro il Napoli, alla Juve. Magico. Ero molto giovane, ma lì sono diventato un uomo"."Alla Juve - spiega Mino - ha trovato molta più fiducia, ammirazione"."Accordi e cifre? Tutto può essere, poteva dire addio, firmare un nuovo contratto, andare al Barça, stare allo United, andare al City o alla Juve o al Psg, tutto è possibile", dice Raiola. E Pogba spiega: "Non do retta a tutto questo. Non lo posso controllare. Sei sotto contratto, cosa puoi fare? Se il club dice che non ti muovi, non ti muovi. Le persone vogliono sapere tutto, ma non ho niente da dargli. Non rispondo a tutto questo, il mio lavoro è essere in campo, lavorare sul campo".- "(Post allenamento ndr) Lavoriamo sodo. Vuoi fare tutto, parte tutto da qui. La gente pensa che me la stia godendo, che sia in giro a bere, che dorma fino a tardi, non lo vedono, mai siamo qui. Il tempo è ora. Se vuoi essere il miglior attaccante o difensore non puoi saltare partite ed essere infortunato".- "Nel 2019 mi sono fatto molto male alla caviglia, doppia frattura. Una grossa operazione, la prima per me. Sei da solo, solo tu. Devi avere una mente forte. Sono tornato, mi sono allenato e detto che sarei tornato più forte di prima. Quando non molli e resti positivo, nulla cambia, sei sempre tu. E ho capito che amo veramente il calcio e che è la mia vita".- Raiola racconta: "Paul non è mai non pronto. Il tempo più lungo in cui l'ho visto non allenarsi è due settimane. Se va a Miami ha un trainer, a Dubai anche, i campioni non si fermano mai, fa parte del loro essere". E anche Pogba spiega: "Guardi ai giocatori più forti come Ronaldo, Zlatan, c'è sempre qualcuno intorno a loro, si allenano. Vuoi performare al top per tutta la carriera, hai bisogno di qualcuno al tuo fianco. Jared, il mio trainer, ogni tanto lo prenderei a pugni. Ma mi piacciono le persone che mi spingono oltre il mio limite, che mi aiutano a superarlo. (estate 2021) Non so se resterò al Manchester United o se me ne andrò, perciò devo sempre essere pronto. Se me ne andrò sarà per il primo trasferimento con la mia famiglia. Zulay ha molte domande, 'partiremo?', 'ci sono novità?', ma no, non ancora".Mino Raiola spiega: "Abbiamo 4 club che lo vogliono, ma lo United non vuole farlo partire. Non è corretto dire le donne con cui non sei stato, è meglio parlare di quelle con cui sei stato". E Paul chiude la puntata: "Sono voluto tornare a Manchester, finché resterò darò tutto me stesso. Sono tornato per vincere, vincere trofei sarà fondamentale per la decisione sul mio futuro".