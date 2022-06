Il giorno di Paul. Oggi, venerdì 17 giugno, è uscito il suo documentario - Pogmentary - su Amazon Prime. Ecco le sue parole, dalla Seconda Puntata."È successo in fretta, non devi pensare e usare l'istinto. Quando la palla è entrata... non esiste emozione migliore di quella. Ho vinto la Coppa del Mondo e ho segnato in finale. È il top, Voglio rivivere quelle emozioni".- "Ovviamente sono ancora un giocatore del Manchester, ma per il momento penso solo all'Europeo. Per questo ho un agente, ci pensa lui. Io non tratto i contratti o sento gli avvocati o i presidenti dei club. C'è solo una persona che lo fa ed è Mino Raiola"- "Penso ogni giorno al mio potenziale trasferimento, ma ho ancora grandi sfide davanti. La fine della stagione e l'Europeo con la Francia, devo essere al meglio"- "Quando l'ho conosciuto mi è piaciuta subito la sua personalità. Non lo conoscevo, ma è un po' pazzo come me. È stata una connessione diretta ecco"."In nazionale rappresenti un intero paese, milioni di persone vogliono vederti. Devi vestire quella maglia con orgoglio e dare l'esempio"