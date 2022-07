Le prime pagine dei giornali in edicola oggi, sabato 9 luglio:- Pogboom: "Che bello rivedervi". Estasi Di Maria: "Juve ho scelto il 22, è il numero da Champions". Prima il post dall'aereo che lo porta a Caselle, poi tutta la gioia del ritorno: "Troppo contento di essere di nuovo a Torino e di rivestire la maglia bianconera".- Un pieno di Juve. La Signora torna padrona. E oggi vertice decisivo per de Ligt al Bayern. Pogba con la mano sul cuore: "Non vedo l'ora". Di Maria show con Allegri.