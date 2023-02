ormai si fa male, si cura, guarisce e quando è pronto a rientrare ecco che un altro intoppo lo stoppa di nuovo. Pogba non gioca una gara ufficiale dal 19 aprile con lo United, mentre in campo con la Juve - fatta eccezione per i due test recenti - non gioca da 193 giorni, dall'amichevole estiva con il Chivas. Cos'è successo? Paul ieri mattina è arrivato al campo lamentando un piccolo fastidio, gli esami hanno escluso lesioni e il ragazzo ha provato ad allenarsi però non si sentiva tranquillo, perciò si è deciso di tenerlo precauzionalmente a riposo, spiega la Gazzetta. Potrebbe farcela già per la sfida di martedì prossimo con la Salernitana, però nessuno se la sente di azzardare previsioni. Un lungo calvario da quando è arrivato, con la Juve che non ha mai avuto il suo 10, il giocatore più pagato della rosa e il più atteso.Finora l'investimento ha fruttato zero, tanto che - scrive la Gazzetta - già prima della fine dell’anno la vecchia dirigenza stava valutando la possibilità di togliere a Pogba i bonus di squadra, quelli che percepisce senza giocare. E aggiunge: "Al momento non risulta che il giocatore abbia intenzione di tagliarsi lo stipendio e se a giugno la Juventus volesse privarsene, sarebbe difficile trovare qualcuno disposto a garantirgli l’attuale ingaggio. Pogba ha un contratto fino al 2026, la società spera naturalmente che la quota di guai s’esaurisca tutta in questa stagione e che il centrocampista possa rientrare presto, ma se l’assenza dovesse protarsi, gli stop ripetersi e lui giocare poco o niente nel 2022-23, a fine stagione il club potrebbe essere costretto a fare delle riflessioni sul futuro". Così, visto il percorso e i nodi dell'infortunio al ginocchio con l'operazione rifiutata, torna a farsi sentire un certo condiviso da tecnico e club.