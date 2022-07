Il pieno di entusiasmo e quella piacevole sensazione di ritrovare un vecchio amore mai dimenticato e pronto a ricominciare. L'impatto emotivo del ritorno diè stato forte, a testimoniarlo il caloroso abbraccio che i tifosi bianconeri hanno riservato al Polpo. Una scossa di adrenalina che serviva, dopo due stagioni difficili e pochi momenti che avevano scaldato il cuore dei tifosi.Ma pensare che l'onda che porterà Pogba sarà soltanto emotiva, è probabilmente un errore: Allegri e la Juventus lo hanno rivoluto per costruire intorno a lui nuovi successi. E perché lo ritengono il giocatore perfetto per esaltare il concetto di calcio del tecnico livornese, al quale non piace rinchiudere in schemi e imporre giocate troppo codificate ai suoi campioni. Lo riferisce anche La Stampa: Max darà carta bianca a Pogba, affidandogli le chiavi del centrocampo.Tecnicamente Paul sarà una mezzala, ma di fatto Allegri ha in mente per lui un ruolo da tuttocampista. Obiettivo? Responsabilizzarlo e al tempo stesso far sì che si diverta e faccia divertire. A 29 anni Pogba è un calciatore maturo, ma deve ritrovare stimoli e - parole sue - vuole sentirsi nuovamente amato. Un concetto sconfinato, l'amore, che può declinarsi in diverse forme. Paul lo ha sentito dai tifosi, che lo hanno accolto come se non fossero passati cinque anni; lo ha percepito dall'ambiente e dallo spogliatoio Juve, che ora può riconoscerlo come leader. E infine, lo sentirà come responsabilità in campo. Dove, in fin dei conti, è chiamato a fare di nuovo la differenza.