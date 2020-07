Questi gli ingredienti, mescolati nel calderone del mercato, tra speranze, sogni e realtà. E' bastato poco per far sognare i tifosi della Juve, che vorrebbero rivedere Paul Pogba in bianconero dal giorno stesso in cui ha lasciato Torino.E' sempre un'idea valida, ma difficile da costruire, anche nel mercato creativo di quest'anno, quello in cui Paratici potrebbe mettere sul piatto Rabiot, Ramsey e Douglas Costa per convincere il Manchester United. Eppure...Eppure, i tifosi ci sperano davvero, vorrebbero questo colpo più qualunque altro.Nonostante, poi, lo stesso profilo della Juve abbia chiarito: "Back nel senso di throwback (in italiano 'ritorno al passato', inteso come rievocazione). Volevamo solo ricordare i gol di un ex giocatore del club, non pensate altro!". Non c'era quindi un segnale di mercato in quel "back", che starebbe proprio bene dopo un "Pog". E non è finita qui. Il delirio sotto il post in questione per il possibile ritorno di Pogba ha trovato una seconda ondata dopo le parole di, pronunciate in una diretta Twitch:E' sempre Pogbamania, è sempre Pogback.