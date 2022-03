"Devo essere onesto, non sono soddisfatto delle ultime cinque stagioni, per niente. Anche quest'anno non vinceremo niente. Che sia con il Manchester o in un altro club, io voglio vincere trofei". Ha parlato così nelle scorse ore Paul Pogba, lasciando intendere la sua volontà di lasciare il Manchester United, con cui è in scadenza, per tentare una nuova esperienza professionale e lasciarsi alle spalle i momenti difficili. Tra questi anche quelli vissuti a livello personale, tra il recente furto in casa subito durante il match di Champions League con l'Atletico Madrid e la depressione con cui ha dovuto fare i conti durante la sua carriera. Inevitabile, per i tifosi della Juve, sognare un suo ritorno a Torino, tanto più dopo l'annunciato addio di Paulo Dybala che evidentemente libererà il club di un ingaggio cospicuo, aprendo alla possibilità a qualche colpo in entrata.

